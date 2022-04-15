Emniyet'ten Suriyeli sığınmacı paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattı.

Son zamanlarda sosyal medyada çokça paylaşılan Suriyeli mültecilerle ilgili videolar, gündemden düşmüyor.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Suriyeli göçmenlerinin adının kullanılarak açılan 'operasyon hesapları' ile prpovokasyon çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

"Suriyeli sığınmacıların adına açılan hesaplarla provokasyon çıkarılmaya çalışılıyor"

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan 'operasyon hesapları' ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

"Gerekli çalışma başlatıldı"

Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir"



