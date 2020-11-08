Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama

EGM, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısının faili DEAŞ'lı terörist Kujtim Fejzulaı'nın, 18 Eylül 2018'de Hatay'da yakalanıp, 10 Ocak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör saldırısı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröriste ilişkin açıklama yaptı.

EMNİYETTEN VİYANA SALDIRISININ FAİLİYLE İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde 4 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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Polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilen terörist Fejzulaı'nın 1 Eylül'de 2018'de Viyana'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"10 OCAK 2019'DA AVUSTURYA'YA SINIR DIŞI EDİLDİ"

"Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylem gerçekleştiren Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulaı'nın, 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı, adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi."

Viyana'da silahlı saldırı anından görüntüler- İZLE

