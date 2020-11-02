Emrah Apartmanı'ndan 14 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıdaki vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İDİL 58 SAAT SONRA KURTARILDI

Enkaz altında günler geçse de mucizeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'deki depremin simgelerinden olan Emrah apartmanında bir mucize daha gerçekleşti.

56. saatte enkaz altından duyulan ses üzerine, sesin geldiği yerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin isimli kız çocuğu yaralı çıkarıldı.

Emrah Apartmanı'ndan 14 yaşındaki İdil kurtarıldı İZLE









