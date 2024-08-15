Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, ‘Suçluyu kayırma’ suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

Futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın boşanma davaları oldukça olaylı geçti.

Şiddet ve öldürme iddialarının gündeme geldiği dava, uzun süre sonuçlandı.

Aşık'n eski. eşi Sarnıç, bu defa ise GBT kontrolünde ortaya çıktı.

Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)