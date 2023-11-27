Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'a kaptırdığı paranın bir bölümünü Acun Ilıcalı'dan aldı Seçil Erzan tarafından dolandırılan isimlerden biri olan Emre Belözoğlu, fona para yatırabilmek için Acun Ilıcalı'dan 500 bin dolar borç alırken Arda Turan ise Eyüpsultan'daki arazisini sattı.

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ensonhaber.com

Futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim, İstanbul'da özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan tarafından 'yüksek kâr vaadiyle fon alımı' yalanıyla dolandırıldı.

Saadet Zinciri ve Ponzi dolandırıcılığına benzer bir yöntem belirleyen Erzan; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan gibi çok sayıda ünlü isimden para topladı.

Toplanan paraların ardından kısa süre içerisinde çöken sistemle ilgili ise her gün farklı bir detay gün yüzüne çıkıyor.

Bu kez de Emre Belözoğlu'nun Erzan'a verdiği paraları ne şekilde ulaştırdığı ortaya çıktı.

Buna göre Emre Belözoğlu, 17 Mart 2023’te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdi.

Emre Belözoğlu, kuzeni Bahçekapılı ve şoförüyle para gönderdi

Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Erzan’a, müdürü olduğu Levent’teki şubesinde teslim etti.

Aynı gün Belözoğlu, 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçekaplı’nın Levent’teki ofisine giderek anılan parayı aldı.

Daha sonra ise 18 Mart günü Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz’e vererek Seçil Erzan’a teslim etmesini istedi.

Akyüz 400 bin doları, Erzan’ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti.

Bu para teslimatlarının üzerinden 10 gün geçtikten sonra Erzan, Belözoğlu’nu bir kez daha arayarak “Bu parayı 5 milyon dolara tamamlayalım.” dedi.

Paranın bir kısmını Acun Ilıcalı'dan aldı

Erzan'ın talebi üzerine Emre Belözoğlu da borç aramaya başladı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre Belözoğlu, aradığı borcun bir kısmını Acun Ilıcalı'da buldu.

Ilıcalı, Belözoğlu’nun talebi üzerine 28 Mart günü Volkan Bahçekapılı’nın hesabına 500 bin dolar gönderdi.

Aynı gün Tekin Alp Göksel isimli bir kişi de 9 milyon 703 bin 250 TL gönderdi.

Daha sonra ise Bahçekapılı'nın hesabında biriken tutar, Terim’in ailesinin yakın dostu Nur Erkasap’ın hesabına gönderildi.

Erkasap da parayı Erzan’a teslim etti.

Arda Turan arsasını sattı

Öte yandan ünlü isimler, Seçil Erzan'ın kurduğu dolandırıcılık ağına yalnızca paralarını kaptırmadı.

Bu isimlerden Arda Turan'ın da arazisini sattığı ve hatta üzerine kredi çekerek borçlandığı da öğrenildi.

Erzan'ın yalanlarına inanan Turan, Eyüpsultan'daki arazisini sattı.

Daha sonra da aynı bankadan tam 33 milyon TL'lik kredi çekti.

Turan, toplamda 60 milyon TL'yi kendi elleriyle banka müdürüne verdi.