Emre Belözoğlu, Seçil Erzan’a verilen 400 bin doları iş insanından aldı Eski futbolcu Emre Belözoğlu'nun, Seçil Erzan’a verdiği paranın 400 bin dolarını iş insanı Cevdet Ağaçlı'dan aldığı ortaya çıktı. Bu detay bankanın teftiş kurulu raporunda da yer aldı.

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Futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim, İstanbul'da Denizbank eski Levent Şube Müdürü olan Seçil Erzan tarafından 'yüksek kar vaadiyle fon alımı' yalanıyla dolandırıldı.

'Fatih Terim Fonu' olarak da anılan yöntemde Erzan; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan gibi çok sayıda ünlü isimden para topladı.

Dolandırılan isimlerden Emre Belözoğlu'nun Seçil Erzan'a, Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdiği ortaya çıkmıştı.

Aynı gün Belözoğlu, 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi.

Acun Ilıcalı'dan borç almıştı: Bu parayı 5 milyon dolara tamamlayalım

Bu kez Erzan, Bahçekaplı’nın Levent’teki ofisine giderek anılan parayı aldı.

Daha sonra ise 18 Mart günü Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz’e vererek Seçil Erzan’a teslim etmesini istedi.

Bu para teslimatlarının üzerinden 10 gün geçtikten sonra Erzan, Belözoğlu’nu bir kez daha arayarak “Bu parayı 5 milyon dolara tamamlayalım.” dedi.

Emre bu kez de Acun Ilıcalı'dan 500 bin dolar borç aldı.

Ilıcalı, Belözoğlu’nun talebi üzerine 28 Mart günü Volkan Bahçekapılı’nın hesabına 500 bin dolar gönderdi.

Banka tutanaklarına geçen yeni kayıt: 400 bin dolar hesabına havale geldi

Yaşananların ardından Emre Belözoğlu'yla ilgili yeni bir detay daha bankanın tutanaklarına girdi.

Emre Belözoğlu'nun verdiği paranın 400 bin dolarını Ankaralı iş insanı Cevdet Ağaçlı'dan aldığı bankanın teftiş kurulu raporunda yer aldı.

10Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, bu tespit raporda şöyle geçiyor: