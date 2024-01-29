Emre Belözoğlu: Süpermarket çalışanına değil banka müdürüne güvendik Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı 'futbolda yüksek kârlı gizli fon' davasına ilişkin konuşan olayın mağdurlarından Emre Belözoğlu, süreci takip ettiklerini belirtirken, kamuoyunda olay üzerinden beslenen bir kesim olduğunu ve onlar için Allah'tan vicdan dilediğini söyledi.

AA

Türkiye futbol camiası, yüksek gelirli fon vurgunuyla çalkalandı.

Ağırlıklı olarak eski Galatasaraylı futbolcular olmak üzere yaklaşık 22 kişi, eski Levent Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yüksek gelir vaadiyle 'fon yatırımı' yaptı...

Seçil Erzan, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

Olayın ortaya çıkmasıyla başlayan dava süreci devam ediyor.

Emre Belözoğlu'na fon vurgunu soruldu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden, kariyer hedeflerine, 3 Temmuz sürecinden, kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bir süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik"

Vurgunda en yüksek miktarda parası içerde kalan Emre Belözoğlu, mağdur olduğu ve kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek, kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz.

"Allah onlara vicdan versin"

Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin.

Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)