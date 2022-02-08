AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, elektrik konusunda yaptığı açıklamayla gündemde. Ayvalı, eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Ankara Masası TV'de gazeteci Fatih Atik'in konuğu oldu.

Ayvalı, son dönemde gündemde önemli yer tutan enerji fiyatlarına yapılan zamlar ve vatandaşa gelen fahiş faturalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN BAZI FATURALAR YALAN"

Kendisine zamdan önce ve sonra gelen faturaları örnek gösteren Ayvalı, sosyal medyada paylaşılan faturaların bazılarının provokasyon amaçlı olduğunu ve inandırıcılığı olmadığını söyledi.

Emre Cemil Ayvalı: Paylaşılan faturaların bazıları yalan VİDEO

"ELEKTRİK MESELESİ ÇOK TARTIŞILIYOR.."

AK Partili Ayvalı şöyle konuştu:

"Son dönemde elektrik meselesi çok tartışılıyor. Ben bazlarının da açıkçası yalan olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim evde ortalama 3+1 110-115 metrekare bir ev.

Normalde bana gelen fiyat geçen ay 171’di bu ay 242. Yani aşağı yukarı zam ortalamasında gelmiş. Annemler babamlar da bizde. Gündüz de var. Süpürge, kettle sürekli çalışıyor yine 242 geldi.

Tamam gereksiz açmıyoruz ama hani öyle seferberlik edilmiş bir durum da yok.

"MUHALİFLER 'AK PARTİLİLER GERÇEKLİKTEN KOPMUŞ' DİYORLAR"

Ben bazılarının… Yine buradan özellikle söyleyeyim çünkü muhalif medya manipüle ediyor. ‘ Çok ucuzmuş diyorlar AK Partililer gerçeklikten kopmuş’ diye.

"HİÇBİR ZAMAN UCUZ DEMEDİK"

Hiçbir zaman ucuz demedik. Ekonominin en iyi olduğu dönemde de asgari ücret yeterlidir demedik.

Ama iktisadi ve siyasi muhasebe her zaman yaptık ve devletin ortaya koyduğu tutumları söylemek durumundayız.

"SANATÇILAR VS PROVOKASYON ALDI YÜRÜDÜ"

Bu noktada da geçen ay 300 lira gelmişti bu ay 2 bin lira geldi şeklinde faturalar paylaşılıyor.

Ben bunların çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyim. Bu anlamda bir provokasyon da aldı yürüdü şimdi sanatçılar vs…"

EMRE CEMİL AYVALI ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Bu sözleri nedeniyle tartışmalara neden olan AK Partili Emre Cemil Ayvalı, gelen eleştirilere Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Ayvalı, "Elektrik faturalarının geçmişe kıyasla, dünyada enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle vatandaşımızı daha çok zorladığını ancak hükümetin de aciz kalmayıp gerekli önlemleri almaya devam ettiğini üzerine basa basa söylediğim halde, fondaş medya demediğim şeyi manşet atıyor.

Tüm rakamları paylaştıktan sonra 'BAZI' istismarlara dikkat çekmemi bile hazmedemiyorlar. Böyle yaparak bizi konuşamayacak hale getirmek istiyorlar ama nafile." dedi.