Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.
Özgür Özel ise hem yerli ve milli markalara boykot çağrısı yaptı hem de provaktörleri sokağa döktü.
Sokağa dökülen ve boykot çağrısına destek verenler ise kendisi gibi düşünmeyenleri linçlemeye başladı...
GÖKHAN ÜNVER'E TEPKİ YAĞDI
Komedyen Gökhan Ünver, bu süreçte herhangi bir paylaşım yapmadı.
Ancak Ünver'in paylaşım yapmaması ve İmamoğlu'na destek vermemesi bazı çevreleri rahatsız etti.
GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ
Bunun üzerine Emre Kınay'a Ünver'in Duru Tiyatro'daki gösterilerini iptal etmesi için çağrı yapıldı.
Kınay ise bu çağrılara uydu ve Ünver'in mayıs ayındaki gösterilerini iptal etti.
Kınay videolu mesajında da şöyle dedi:
"NİSAN AYINDAKİ İKİ GÖSTERİYİ İPTAL EDEMEDİK"
Herkese merhaba. Malum bir durumla ilgili olarak açıklama yapmak zorundayım. Gökhan Ünver'in gösterilerinin Duru Tiyatro'da olmasıyla ilgili bir çağrınız vardı, bu gösterilerin iptal edilmesiyle ilgili.
Nisan ayındaki gösteriler için bundan en az 3 ay önce yapılan sözleşmeler gereği cezai bir tazminat doğuracağı için ve daha ilginci protestoya söz konusu olan iki temsilin de biletlerin tükenmiş olması sebebiyle nisan ayındaki iki gösteriyi biz tek taraflı olarak iptal edemiyoruz.
Çünkü tazminat cezai sorumluluğu var ve Duru Tiyatro tek başına ödeyebilecek vaziyette değil.
"MAYIS AYINDAKİ GÖSTER İPTAL, DUYURMAK İSTERİM"
Ancak mayıs ayı itibarıyla oyunların iptal edildiğini duyurmak isterim. Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde almayacak.
Ama bu iki gösterinin demokratik haklar açısından da bileti bittiği için iptal edebilmemiz, gerekçesiz olarak iptal edebilmemiz hukuki olarak ve sözleşmeler gereğince mümkün değil:
Biz kendi internet stemizden ve aylık programımızdan tepki olarak çıkardık. Siz tabii isterseniz bu satılan biletlerin iadesiyle ilgili bir kampanya başlatılabilirsiniz.
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