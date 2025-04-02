Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

Özgür Özel ise hem yerli ve milli markalara boykot çağrısı yaptı hem de provaktörleri sokağa döktü.

Sokağa dökülen ve boykot çağrısına destek verenler ise kendisi gibi düşünmeyenleri linçlemeye başladı...

GÖKHAN ÜNVER'E TEPKİ YAĞDI

Komedyen Gökhan Ünver, bu süreçte herhangi bir paylaşım yapmadı.

Ancak Ünver'in paylaşım yapmaması ve İmamoğlu'na destek vermemesi bazı çevreleri rahatsız etti.

GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Bunun üzerine Emre Kınay'a Ünver'in Duru Tiyatro'daki gösterilerini iptal etmesi için çağrı yapıldı.

Kınay ise bu çağrılara uydu ve Ünver'in mayıs ayındaki gösterilerini iptal etti.

Kınay videolu mesajında da şöyle dedi:

"NİSAN AYINDAKİ İKİ GÖSTERİYİ İPTAL EDEMEDİK"

Herkese merhaba. Malum bir durumla ilgili olarak açıklama yapmak zorundayım. Gökhan Ünver'in gösterilerinin Duru Tiyatro'da olmasıyla ilgili bir çağrınız vardı, bu gösterilerin iptal edilmesiyle ilgili.



Nisan ayındaki gösteriler için bundan en az 3 ay önce yapılan sözleşmeler gereği cezai bir tazminat doğuracağı için ve daha ilginci protestoya söz konusu olan iki temsilin de biletlerin tükenmiş olması sebebiyle nisan ayındaki iki gösteriyi biz tek taraflı olarak iptal edemiyoruz.



Çünkü tazminat cezai sorumluluğu var ve Duru Tiyatro tek başına ödeyebilecek vaziyette değil.

"MAYIS AYINDAKİ GÖSTER İPTAL, DUYURMAK İSTERİM"