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    Emre Kınay'ın dizisi tutmadı

    Emre Kınay'ın dizisi tutmadı

    Kısa bir süre önce siyasete atılan ancak yaşadığı hezimet sonrası dizilere tekrar dönüş yapan Emre Kınay, oyunculukta da kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 11:58
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    Geçtiğimiz yerel seçimlerde İyi Parti’nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu ve oyuncu Emre Kınay, yaşadığı ağır yenilgiden sonra partiden istifa etmiş, oyunculuk kariyerine yeniden dönüş yapmıştı.

    Son olarak Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisinde başrol oynayan Kınay, burada da aradığı mutluluğu bulamadı.

    Kınay'ın reytinglere yenilen dizisi final bile yapamadan ekranlara veda etti.

    Emre Kınay ın dizisi tutmadı #1

    MİLLİYETÇİLERİ KAPIDAN SOKMAM

    Emre Kınay'ın siyaset hayatında akıllarda kalan nokta ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaşadığı diyolog.

    Kınay, İyi Parti'den Kadıköy için aday olduğunda Akşener ile yaşadığı bir anısını "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan almam" ifadelerini kullanarak paylaşmıştı.

    Emre Kınay ın dizisi tutmadı #2

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