Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'de Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Bu gelişmenin ardından Ümit Özdağ, Ankara'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Özdağ'ın gözaltısı haber kanallarında son dakika olarak servis edilirken, TELE1 yayınında ise dikkat çeken anlar yaşandı.

FENALIK GEÇİRDİ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar katıldığı 18 dakika programında Merdan Yanardağ'ın Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı haberini verdiği sırada fenalık geçirdi.

Emre Kongar'a anjiyo sırasında kalpten çıkan ana atar damarda yüzde 80'lik daralma olduğu için geçtiğimiz günlerde yeni stent takılmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Kongar, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumuna ilişkin önemli detaylar paylaştı.

"DURUMUM İYİ"

Geçtiğimiz günlerde stent takıldığını ifade eden Kongar, canlı yayın sırasında gelen bir haber nedeniyle stres yaşadığını söyledi.

Kongar açıklamasında sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.

"GEÇMİŞ OLSUN ÖZDAĞ"

Emre Kongar, şu ifadeleri kullandı:

Kalbimden çıkan ana atar damarda % 80 daralma olduğu için yeni stent takılmıştı. Canlı yayın sırasında, aniden Merdan Yanardağ, Zafer Partisi Gen. Bşk. Ümit Özdağ'ın’ın gözaltına alındığı haberini verince stresten fena oldum. Ama durumu idare ettim. Dilerim kimse bir şey fark etmemiştir! Zaten şu anda gayet iyiyim. Geçmiş olsun Özdağ!