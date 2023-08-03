Emre Özpeynirci: ÖTV’de düzenleme yapılmazsa otomobil fiyatları artmaya devam edecek Ensonhaber canlı yayınında otomobil fiyatlarını değerlendiren gazeteci Emre Özpeynirci fiyatlara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Özpeynirci, "ÖTV’de düzenleme yapılmazsa otomobil fiyatları artmaya devam edecek" dedi.

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Son dönemde tartışmalara neden olan ikinci el araç satışlarında yeni dönem...

Ticaret Bakanlığı'nca ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasak geldi.

Son gelişmeleri Ensonhaber'e değerlendirdi

Otomobil pazarındaki son gelişmeleri gazeteci Emre Özpeynirci, Ensonhaber canlı yayınında değerlendirdi.

Sıfır araçlardan elektrikli araçlara, ardından fiyatlardaki son durumları değerlendiren Özpeynirci vatandaşlara dikkat çeken önerilerde bulundu.

"Talep sürerse artış devam eder"

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sıfır otomobil fiyatlarında artışlar devam ederken bir indirim beklemek pek mümkün değil. Nihai satış fiyatında bir düzenleme yok sadece ilanlardaki fiyatlara düzenleme geldi. Türkiye’de sıfır araçlara rağbet devam ederse, talep sürerse bu artışlar sürer.

"Türkiye’de kar amaçlı, yatırım amaçlı alımlar devam edecek"

Türkiye’de otomobil fiyatları dövize endeksli kur artarsa araba fiyatları artar. Otomobil tarafı tüm dünyada arttığı için rakamlar bu seviyelere geldi. En yüksek satış ortalamaları yaşandı. Pandemi sürecinde artan talepler ortaya çıktı, bir de otomobil enflasyon altında erimeyen tek kalem konumuna geldi. Bu koşullarda bazı insanların sıfır otomobil alma şansı kalmadı. Türkiye’de kar amaçlı, yatırım amaçlı alımlar devam edecek.

Fiyatlar için rakam verdi