Emrullah Erdinç'ten fenomen Özlem Lina Öz ve Tayyar Öz'le ilgili özel açıklamalar Polat Ailesi'nin adeta kopyası olarak dikkatleri üzerine çeken fenomen Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün de içinde olduğu birçok fenomen mercek altında.. Gazeteci Emrullah Erdinç, "Sadece adı geçen kişiler için değil, birçok fenomen inceleme altında" dedi.

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ensonhaber.com

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu yargılanmasının akabinde gözler sosyal medyadaki diğer lüks yaşamlara çevrildi...

Sosyal medyanın fenomen çiftlerinden Dilan Polat ve Engin Polat'ın ihtişamlı yaşamlarının ardından yasa dışı işler çıktı.

Avukat Feyza Altun, süreci başından itibaren takip ederek fabrikaların olmamasısü ürünlerin fason üretilmesi gibi birçok gerçeği ifşaladı.

Polat ailesinin incelenmesinin ardından avukat Feyza Altun, yepyeni bir aileye parmak bastı.

Fenomen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz..

Feyza Altun fenomen çiftin lüks yaşamına dikkat çekti

Fenomenlik sayesinde büyük paralar kazanan, online ürün satışı gerçekleştiren ve kendi markaları Öz ailesi, Polatgiller'i anımsatıyor.

Altun önce, "Bu Tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü 1 yaş altında çocuklara öneriyor. Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler" iddiasında bulundu.

Ardından çiftin videosunu paylaşarak, "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." diye yazdı.

Fenomenler inceleme altında

Konu Ensonhaber Yotutube kanalında yayınlanan İlker Koç'la Gündem programında ele alındı.

Ensonhaber'e konuşan gazeteci Emrullah Erdinç, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Polat ailesi vakası sonrası sosyal medyada lüks yaşamlarıyla dikkat çeken fenomenlerin inceleme altına alındığı belirten Erdinç, şunları söyledi:

"MASAK devrede, Vergi Dairesi devrede"

Fenomenler inceleniyor. Sadece adı geçen kişiler için değil, birçok fenomen inceleme altında. Hatta Ticaret Bakanlığı da açıklama yaptı. Özellikle böyle ne olduğu belli olmayan krem satan fenomenlerin bulunmuş olduğu güzellik merkezleri de mercek altına alınmış durumda. MASAK devrede, Vergi Dairesi devrede..

"Yine kara para, vergi kaçırma tespit edilirse başka operasyonlar görebiliriz"