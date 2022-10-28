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    En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Birbirinden farklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri öğrenciler ve vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte birbirinden farklı ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...
    • 28.10.2022 - 10:44
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    En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Birbirinden farklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

    YAŞASIN CUMHURİYET

    Coşkunuz, sevinçliyiz.
    Ayrı, gayrı değiliz,
    Bütün Türkler hep biriz,
    Yaşasın cumhuriyet.

    Dünyaya şeref saldık,
    Nice ülkeler aldık,
    Alnı lekesiz kaldık,
    Yaşasın cumhuriyet.

    Yürürüz her gün biz de
    Onun çizdiği izde,
    Yaşasın cumhuriyet.

    Türk, askerdir doğuştan;
    Hoşlanırız boğuştan,
    Bize anadır vatan,
    Yaşasın cumhuriyet…

    Yaşasın vatan ana,
    Bağlıyız candan ona,
    Ne mutlu Türk olana,
    Yaşasın cumhuriyet. (Rakım ÇALAPALA)

    CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.

    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.

    Canımızdasın, Kanımızdasın.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet. (B. Kemal ÇAĞLAR)

    En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Birbirinden farklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri... #1

    CUMHURİYET

    Bayrağımız çekilmiştir göğe,
    Bir daha inmeyecektir yere,
    Biz verirsek el ele,
    Muhtaç olmayız namerde.

    Atatürk'ün armağanı bu vatan,
    İzinden yürürüz hep Ata'm.
    Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
    Cumhuriyetle şenlendi vatan.

    Ata'mın aziz kılıcı,
    Kesti bitirdi savaşı,
    Getirdi büyük barışı,
    Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk’ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk’ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler. (Fethi BOLAYIR)

    En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Birbirinden farklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri... #2


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