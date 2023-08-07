En beğenilen tarihi kişilik anketi Metropoll araştırma şirketinin yaptığı 'en beğenilen tarihi kişilik' anketinde Atatürk diyenler yüzde 58,2 olurken Fatih Sultan Mehmet diyenler yüzde 28,5 oldu.

ensonhaber.com Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta tarihi bir seçim süreci geçirdi. O dönemde sık sık kamuoyuna yansıyan anket çalışmaları uzun süredir yapılmıyordu. Metropoll araştırma şirketi yerel seçimlere kısa süre kala parti ve aday içerikli olmasa da politik bir anket çalışması yaptı. En beğenilen tarihi kişilik anketi Şirket katılımcılara en beğendikleri tarihi şahsiyeti sordu. Seçenekler arasında ise Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, II.Abdulhamit yer aldı. Atatürk yüzde 58,2 çıktı Katılımcıların yüzde 58,2'si Atatürk cevabı verirken yüzde 28,5'i Fatih Sultan Mehmet, yüzde 8,2'si ise Abdulhamit cevabını verdi. Yüzde 5,1'lik kısım ise fikir beyan etmedi. Partilere göre dağılım Seçeneklerin yüzdesinden çok cevapların partilere göre dağılımı dikkat çekti. Son seçimde AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 45,7'si Atatürk cevabı verirken yüzde 35'i Fatih Sultan Mehmet cevabı verdi. CHP'liler arasında ise Atatürk cevabı yüzde 82,3 ile açık ara önce sonuçlandı. MHP'li seçmenler yüzde 46,6 ile Fatih Sultan Mehmet'i beğendiğini ifade ederken bu seçmen grubunda Atatürk yüzde 31,8'de kaldı.