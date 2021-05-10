En çok vaka hangi ilde? 1-7 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 1-7 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bunun üzerine 'En çok vaka hangi ilde?' sorusu gündeme geldi.

Koronavirüsle mücsdele kapsamında vaka sayısını 5 bine indirmek amacıyla hayata geçirilen tam kapanma uygulaması devam ediyor.

İllerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 1-7 Mayıs haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. ''1-7 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 1-7 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, 1-7 Mayıs haftası il il vaka sayısı...

24-30 NİSAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 1-7 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.''

İllere göre 1-7 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99 Ankara'da 247, 68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller; İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller ise Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van oldu.