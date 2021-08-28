En çok vaka hangi ilde? 14-20 Ağustos haftası illere göre vaka sayısı

En çok vaka hangi ilde? 14-20 Ağustos haftası illere göre vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 14-20 Ağustos haftası en çok vaka hangi ilde?

Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.

Yasakların kaldırılmasıyla birlikte 20 bin bandında seyreden vaka sayısı yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 14-20 Ağustos haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 14-20 Ağustos haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 14-20 Ağustos haftası il il vaka sayısı...

14-20 AĞUSTOS HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 14-20 Ağustos tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda, ''14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize.'' ifadelerini kullandı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.