En çok vaka hangi ilde? 15-21 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 15-21 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bunun üzerine 'En çok vaka hangi ilde?' sorusu gündeme geldi.

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak 17 günlük tam kapanma süreci yaşayan Türkiye, 17 Mayıs sonrasında kademeli normalleşme sürecine adım attı.

İllerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 15-21 Mayıs haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. ''15-21 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 15-21 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, 15-21 Mayıs haftası il il vaka sayısı...

15-21 NİSAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 15-21 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.''

İllere göre 15-21 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller; Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin oldu.