En çok vaka hangi ilde? 19-25 Haziran haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 19-25 Haziran haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 19-25 Haziran haftası en çok vaka hangi ilde?

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının sonuna yaklaşan Türkiye, yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Haziran haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Aşılama çalışmalarının hız kazanmasının ardından yaşadıkları illerdeki vaka durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ''19-25 Haziran haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 19-25 Haziran haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 19-25 Haziranhaftası il il vaka sayısı...

19-25 HAZİRAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 19-25 Haziran tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.

İllere göre 19-25 Haziran tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

Açıklanan haritaya göre, 19-25 Haziran arasında en çok vaka görülen iller Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize oldu.

En az vaka görülen iller ise Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne oldu.



