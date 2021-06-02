En çok vaka hangi ilde? 22-28 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 22-28 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki, en çok vaka hangi ilde? İşte detaylar..

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasını tamamlayan Türkiye, normalleşmenin ikinci etabına geçti.

İllerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 22-28 Mayıs haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Normalleşmeyle birlikte yaşadıkları illerdeki vaka yoğunluğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, ''22-28 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 22-28 Mayıs haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, 22-28 Mayıs haftası il il vaka sayısı...

22-28 NİSAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 22-28 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.''

İllere göre 22-28 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89, Ankara'da 115, İzmir'de 47 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller; Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller ise Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin oldu.