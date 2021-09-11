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- En çok vaka hangi ilde? 28 Ağustos-3 Eylül haftası illere göre vaka sayısı
En çok vaka hangi ilde? 28 Ağustos-3 Eylül haftası illere göre vaka sayısı
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 12:15
- Güncelleme : 11.09.2021 - 12:17
Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.
Yasakların kaldırılmasıyla birlikte 20 bin bandında seyreden vaka sayısı yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.
Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Ağustos-3 Eylül haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.
Peki, en çok vaka hangi ilde? 28 Ağustos-3 Eylül haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 28 Ağustos-3 Eylül haftası il il vaka sayısı...
28 AĞUSTOS- 3 EYLÜL HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda, ''28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.