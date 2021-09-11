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En çok vaka hangi ilde? 28 Ağustos-3 Eylül haftası illere göre vaka sayısı

En çok vaka hangi ilde? 28 Ağustos-3 Eylül haftası illere göre vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 28 Ağustos-3 Eylül haftası en çok vaka hangi ilde?