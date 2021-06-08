En çok vaka hangi ilde? 29 Mayıs-4 Haziran haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 29 Mayıs-4 Haziran haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki, 29 Mayıs-4 Haziran haftası en çok vaka hangi ilde?

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasını tamamlayan Türkiye, normalleşmenin ikinci etabına geçti.

İllerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Mayıs-4 Haziran haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Normalleşmeyle birlikte yaşadıkları illerdeki vaka yoğunluğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, ''29 Mayıs-4 Haziran haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 29 Mayıs-4 Haziran haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, 29 Mayıs-4 Haziran haftası il il vaka sayısı...

29 MAYIS-4 HAZİRAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin.''

İllere göre 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller; Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller ise Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin oldu.