En çok vaka hangi ilde? 3-9 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı

En çok vaka hangi ilde? 3-9 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 3-9 Temmuz haftası en çok vaka hangi ilde? İşte detaylar..

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yapan Türkiye, koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Aşılama çalışmaları süratle devam ederken vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 3-9 Temmuz haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 3-9 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 3-9 Temmuz haftası il il vaka sayısı...

3-9 TEMMUZ HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 3-9 Temmuz tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." dedi.

İllere göre 3-9 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 56,75, Ankara'da 59,10, İzmir'de 22,16 oldu.

3-9 Temmuz tarihleri arasında en fazla vaka sayısı 231,67 ile Siirt'te görüldü. Siirt'i Ağrı ile Bitlis takip etti.

En az vaka görülen iller Kilis, Hatay, Osmaniye ve Adana oldu.