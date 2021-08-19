En çok vaka hangi ilde? 7-13 Ağustos haftası illere göre vaka sayısı

En çok vaka hangi ilde? 7-13 Ağustos haftası illere göre vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 7-13 Ağustos haftası en çok vaka hangi ilde?

Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.

Yasakların kaldırılmasıyla birlikte 20 ile 30 bi bandında seyreden vaka sayısı yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 7-13 Ağustos haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 7-13 Ağustos haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 7-13 Ağustos haftası il il vaka sayısı...

7-13 AĞUSTOS HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 7-13 Ağustos tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım.'' ifadelerini kullandı.

Haritaya göre 7-13 Ağustos haftasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.