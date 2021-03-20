En çok vaka hangi illerde? 13 - 19 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İl il haftalık vaka sayısı..

En çok vaka hangi illerde? 13 - 19 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İl il haftalık vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 - 19 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bunun üzerine en çok vaka hangi illerde? sorusu gündeme geldi.

Türkiye, yeni normalleşme sürecinde üçüncü haftasını geride bırakırken, illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 13 - 19 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. 13 - 19 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok vaka hangi illerde? 13 - 19 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, il il haftalık vaka sayısı..

13 - 19 MART İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün.'' ifadelerini kullandı.

İllere göre 13 - 19 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Covid-19 vakası; Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Yalova'da görüldü.

100 binde en az Covid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Siirt, Hakkari, Şanlıurfa ve Mardin olarak sıralandı.