En çok vaka hangi illerde? 15-21 Şubat haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

En çok vaka hangi illerde? 15-21 Şubat haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayısının açıklanmasının ardından vatandaşlar yaşadıkları illerin Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son gelişmeleri merak etmeye başladı.

1 Mart 2021'den itibaren illerdeki vaka oranlarına göre normalleşme adımlarının atılması planlanıyor. Yani bir ilde normalleşme adımlarının uygulanabilmesi için Koronavirüs vaka sayısının düşmesi gerekiyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il il vaka sayısı açıklanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Şubat haftasının illere göre vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımının ardından konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar yaşadıkları illerin Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son durumunu merak ediyor.

Peki, en çok vaka hangi illerde? 15-21 Şubat haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 15-21 Şubat haftasının illere göre koronavirüs vaka sayıları..

15-21 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat haftasında iller bazında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Covid-19 vaka sayılarını açıklayan Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık (15-21 Şubat) Covid-19 vaka sayısı şu şekildedir:

15-21 Şubat tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısı, 100 bin kişide Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67, İstanbul'da 68,23 oldu. Vaka sıralamasında ilk beşte olan iller; Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize oldu.

"Adana (42,86),Adıyaman (120,64),Afyonkarahisar (31,62),Ağrı (19,61),Aksaray (108,27),Amasya (90,31),Ankara (35,39),Antalya (78,92),Ardahan (88,39),Artvin (75,52),Aydın (37,71),Balıkesir (92,40),Bartın (31,16),Batman (8,71),Bayburt (21,98),Bilecik (45,72),Bingöl (18,45),Bitlis (15,10),Bolu (75,60),Burdur (93,23),Bursa (39,14),Çanakkale (43,76),Çankırı (26,50),Çorum (41,31),Denizli (31,51),Diyarbakır (10,00),Düzce (48,78),Edirne (75,29),Elazığ (44,22),Erzincan (34,13),Erzurum (50,90),Eskişehir (35,55),Gaziantep (35,08),Giresun (217,51),Gümüşhane (88,21),Hakkari (3,21),Hatay (45,50),Iğdır (10,43),Isparta (29,53),İstanbul (68,23),İzmir (42,67),Kahramanmaraş (35,35),Karabük (16,83),Karaman (105,92),Kars (18,60),Kastamonu (21,79),Kayseri (74,08),Kırıkkale (47,36),Kırklareli (71,05),Kırşehir (30,86),Kilis (48,32),Kocaeli (92,53),Konya (101,95),Kütahya (57,74),Malatya (44,28),Manisa (36,74),Mardin (12,52),Mersin (87,87),Muğla (49,66),Muş (8,51),Nevşehir (50,83),Niğde (57,45),Ordu (228,40),Osmaniye (134,90),Rize (200,08),Sakarya (103,01),Samsun (202,94),Siirt (20,54),Sinop (83,62),Sivas (38,37),Şanlıurfa (20,42),Şırnak (3,91),Tekirdağ (74,65),Tokat (149,20),Trabzon (207,54),Tunceli (29,96),Uşak (17,32),Van (13,92),Yalova (74,62),Yozgat (37,70),Zonguldak (54,30)."

İLLERİN KATEGORİSİ NASIL BELİRLENECEK?

İller vaka sayılarına göre 4 kategoriye ayrılacak. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.