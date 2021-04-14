En çok vaka hangi illerde? 3-9 Nisan haftası il il vaka sayısı..

En çok vaka hangi illerde? 3-9 Nisan haftası il il vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bunun üzerine en çok vaka hangi illerde? sorusu gündeme geldi.

Ramazan ayında, koronavirüsle mücadele kapsamında kısmi kapanma uygulamasına geçilirken, illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 3-9 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. 3-9 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok vaka hangi illerde? 3-9 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, il il haftalık vaka sayısı..

3-9 NİSAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İllere göre 3-9 Nisan tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Covid-19 vakası; Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu'da görüldü.

Haftalık verilere göre 100 binde en az Covid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin oldu.