En düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifinde kabul edilen maddelere göre en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseldi.

ensonhaber.com

Bu yıl en düşük emekli maaşının 10 bin lira olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemeyi en kısa sürede Meclis'ten geçirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre en düşük emekli aylığı ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek, zam oranı da yüzde 49,25 olarak güncellenecek.

Asgari ücret desteği 700 lira olacak

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.

İşverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak, böylece asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak.

Kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısı 450'ye indirilecek

Kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın' durumu da eklenecek.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Kısa çalışma ödeneği her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenecek, ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak.

Damga vergisi hariç kesintiye tabi tutulmayacak

Kısa çalışma ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek.

Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek.

Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecek.

Uygulama, kısa çalışma başlama tarihi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar hakkında da geçerli olacak, kısa çalışma ödeneğine ilişkin hükümler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.