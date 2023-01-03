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    En düşük memur maaşı: 10 bin 606 TL oldu

    En düşük memur maaşı: 10 bin 606 TL oldu

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile en düşük memur maaşı 10 bin 606 TL olarak belirlendi. Şimdi gözler refah payında.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 10:17
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:13
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    Milyonlarca memur ve emekli enflasyonla ilgili yapılacak açıklama için meraklı bir bekleyiş içerisindeydi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı.

    Rakamların açıklanmasıyla birlikte eller hesap makinasına gitti.

    İlk olarak en düşük memur maaşı hesaplandı.

    Buna göre; en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 606 liraya yükseldi.

    En düşük memur emeklisi maaşı ise 7 bin 79 lira oldu.

    Refah payı eklendiğinde..

    Bu rakamlar son zam oranları değil. Memur ve emeklilere refah payı da verilecek.

    Yüzde 20 zam eklenirse en düşük maaş 10 bin 926 liraya, yüzde 30 zam verilmesi durumunda ise en düşük maaş 11 bin 836 liraya yükselebilir.

    En düşük memur maaşı: 10 bin 606 TL oldu #1


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