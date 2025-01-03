En düşük memur maaşı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 11,54 oldu SSK Bağkur emeklisi zam oranı yüzde 15,69 oldu.

Yüzde 15.75'lik enflasyon farkı uygulanırsa en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olan emekli maaşı 14 bin 468 lira olacak.

39 bin 177 lira olan memur aylığı ise 43 bin 698 lira olacak.

17 bin 587 lira olan memur emeklisi maaşı ise 19 bin 616 liraya yükselecek.

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