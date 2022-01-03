En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonların beklediği açıklama...

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonların beklediği açıklama...

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Peki, En düşük memur maaşı ve en düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Asgari ücretin netleşmesinin ardından memur ve emeklilerin gözü, son olarak 3 Kasım 2021 tarihinde açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi.

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamları ise bugün açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu duyurdu ve memur ile emeklinin zam oranları belirlendi.

TÜİK verilerine göre; 2021 Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarak yıllık bazda yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

Bunun üzerine, "En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

EN DÜŞÜK VE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak.

Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı eklendi.

Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak.

Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi.

Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.