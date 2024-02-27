Haberler



Gündem



En fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da! 167 santimetre olarak ölçüldü

En fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da! 167 santimetre olarak ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip merkez bellli oldu. 167 santimetreyle en yüksek kar kalınlığına sahip bölge Kartalkaya Kayak Merkezi oldu.