En fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da! 167 santimetre olarak ölçüldü

AA
Kar tatili severler rotasını oluşturmaya devam ediyor.
Soğuk havanın beraberinde getirdiği yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kayak merkezlerine giderek keyifli vakit geçiriyor.
Bu bölgelerden biri de Bolu oldu...
Ziyaretçiler akın etti
Her mevsim ayrı güzellikte olan kent kar tatili sevenlerin gözdesi oldu.
Kartalkaya Kayak Merkezi ise yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kar kalınlığı 167 santimetreye ulaştı
Kendi aralarında yarışa giren kar merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi 167 santimetre ile Kartalkaya'da ölçüldü.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan kayak merkezine gelenler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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