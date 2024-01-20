En genç başkanlardan biri! AK Parti, Bağcılar’da yeniden Abdullah Özdemir dedi… AK Parti, yerel seçimlerde Bağcılar Belediye Başkanı olarak 2022 yılında göreve gelen Abdullah Özdemir ile yola devam etme kararı aldı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçim atmosferi tüm heyecanlıyla devam ediyor.

Süreç hızla işlerken, AK Parti adaylarını tanıttı.

Bugün gerçekleşen İstanbul ilçe belediye başkanları tanıtımında, Bağcılar’ın akıbeti de belli oldu.

Bağcılar'da Abdullah Özdemir yeniden aday

Buna göre 2022’de sağlık sorunları nedeniyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden çekilen AK Partili Lokman Çağırcı’nın yerine geçen Abdullah Özdemir ile yola devam etme kararı alındı.

Görev süresi boyunca Bağcılar’da birçok çalışma gerçekleştiren Abdullah Özdemir, 2024’te de Bağcılar’a talip.

İstanbul’un kangren haline gelen trafik sorunu ile ilgil fikirleri öne çıkan Abdullah Özdemir’i yakından tanıyalım.

Abdullah Özdemir kimdir?

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans yapan Özdemir, siyaset ilgisi ile 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev yapan Özdemir, Kasım 2013’te ise buradan ayrıldı.

Özdemir hemen ardından 2014 yılında AK Parti Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi.

Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.

Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.

En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, hâlen Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Abdullah Özdemir evli ve 2 çocuk babasıdır.