En genç milletvekili adayı AK Parti'den! Nisa Alptekin seçime hazırlanıyor İzmir'den AK Parti milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Nisa Alptekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek aldığını söyledi.

İHA

Seçimlere 34 gün kala partiler milletvekili adaylarını belirledi.

Türkiye'nin en genç milletvekili adayını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listeye ekledi.

18 yaşındaki Nisa Alptekin, AK Parti İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı seçildi.

"Adaylık parasını arkadaşlarım topladı"

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. sınıfta okuyan Alptekin, adaylığı hakkında şunları söyledi:

Arkadaşlarıma sürekli aday adayı olmak istediğimi söylüyordum. Kız arkadaşlarım da bana sürpriz yaparak aday adaylık harcımın parasını toplamış. Bu şekilde aday adayı oldum ve dün adaylığım açıklandı. Ben de onların yüzünü kara çıkarmayarak inşallah milletvekili olacağım.

"Çok mutluyum"

Aday seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten Alptekin, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayıyım. Çevremden de çok olumlu tepkiler aldım. Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı listede yer aldığım için de çok mutluyum. 10. sırada olmak beni ayrıca motive ediyor. Seçim çalışmalarında daha çok gençlerle bir arada olacağım. Buradan tüm gençlere sesleniyorum; sandıklara gidin, oylarınızı laf yapanlardan değil iş ve icraat yapanlardan yana kullanın.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek alıyorum"

Babası Seyfettin Alptekin'in uzun yıllar siyasette görev aldığını, kendisinin de siyasetin içinde büyüdüğünü söyleyen genç vekil adayı, şu cümlelerle sözlerini tamamladı: