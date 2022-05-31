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    MetroPoll'den son seçim anketi

    MetroPoll'den son seçim anketi

    Son genel seçim anketinde muhalefet partilerinin aralarındaki oy oranı değişimi dikkat çekerken, Zafer Partisi de birçok partiyi geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:16
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    Cumhur İttifakı liderlerinin her fırsatta 2023'ü işaret etmesine rağmen muhalefetin erken seçim çağrıları son bulmuyor.

    Türkiye'de 2023'e neredeyse 1 yıl kala erken seçim gündemi tekrar canlandı.

    Bu kapsamda yapılan anketler de arka arkaya geliyor.

    Son güncel anket MetroPoll'den geldi.

    Şirketin katılımcılarına sorduğu "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusundan yine ilk sırada AK Parti Çıktı.

    AK Parti yüzde 32

    AK Parti'nin yüzde 32,7 çıktığı araştırmada ikinci sırayı CHP 22,6 ile aldı.

    Ana muhalefetin ikinci partisi konumundaki İyi Parti ise katılımcıların yüzde 15,1'lik kısmının tercihi olurken MHP'nin anketteki oranı yüzde 8 oldu.

    Zafer Partisi; DEVA, SP ve Gelecek'i geçti

    Ankette en dikkat çeken sonuç ise Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer partisi'nin oranı oldu.

    Özdağ'ın partisi 1,8'lik oranla, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'ni geride bıraktı.

    MetroPoll den son seçim anketi #1


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