En hüzünlü bayramların adresi şehitlikler

Bayram kapsamında şehitlikler ziyaret akınına uğradı. Genç yaşta toprağa verdikleri evlatlarının kabrini ziyaret edenler duygu dolu anlar yaşadı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı başladı.

Milyonlar bayram namazından sonra bayram kahvaltısına ve kurban kesimine giderken vatan için genç yaşta toprağa düşenler unutulmadı.

Türkiye'nin hemen her yerinde bulunan şehitlikler ziyaretçilerle doldu.

Hüzün dolu anlar

Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde acılarını ilk günkü gibi yaşayan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bazı şehit yakınları, mezar taşlarını yıkayarak yeni çiçekler dikti, bazılarıysa şehit mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimi şehit yakınları da şehitlikte bulunanlara lokum ve şeker dağıttı.







