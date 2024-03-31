En kısa oy pusulası Şırnak'ın Hilal beldesinde: 4,5 santimetre Şırnak'ın Hilal beldesinde sadece Belde Belediye Başkan adayı AK Parti'den Cehver Benek aday oldu. Aday tek olunca da pusulanın boyu kısaldı.

AA

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında 34 siyasi partinin adayları yarışıyor.

Yerel seçimler için ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde ise kurulan 8 sandıkta tek partinin adayı oylanıyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Hilal beldesindeki 2 bin 273 seçmen, Şeyhan İlk ve Ortaokulu'ndaki 8 sandıkta, oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Seçmen, Hilal beldesindeki yerel seçimlerde 4,5 santimetre uzunluğunda en kısa pusulada oy kullanıyor.

Pusulada sadece bir partinin adayı var

Seçmenler, sadece AK Parti'den Belde Belediye Başkan adayı Cehver Benek'in aday olduğu için 4,5 santimetre uzunluğunda en kısa pusulada oy kullanıyor.

Şeyhan İlkokulu 1030 nolu sandıkta oyunu kullanan Benek, partisinin kendisini tekrar beldede aday gösterdiği için mutlu olduğunu, 5 yıl daha beldenin ihtiyaçları için en iyi hizmeti vermeye çalışacağını söyledi.

Daha önce 3 dönem seçildi

Daha önce 3 dönem seçildiğini anımsatan Benek, duygularını şu sözlerle ifade etti:

2009 yılından bu yana görev yapıyorum. Allah'ın izniyle belde halkına en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl daha bize ruhsat verilecek. Bu sorumlulukla vatandaşların hizmetindeyiz. Onlara layık ve hizmetkar olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

"Bu seçimde tek adayımız var"

Belde sakinlerinden Agit Benek de seçimde vatandaşlık görevini yerine getirerek, oyunu kullandığını belirterek şöyle konuştu:

Beldemizde herkes başkanı seviyor. Herkes memnun ondan. Geçmiş dönemdeki seçimlerde oyların çoğunluğunu aldı. Bu sefer diğer partiler aday göstermedi. Bu seçimde tek adayımız vardı. Memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)