En son ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?

En son ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?

Yurdun çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, "En son ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?" sorularını araştırmaya başladı.

Deprem bölgesi olan Türkiye'nin birçok bölgesinde, gün aşırı uafk çaplı depremler meydana geliyor.

Bu depremlerin şiddetini ve nerede meydana geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar ise detayları araştırıyor.

Bazı vatandaşlar bu konuda bir hayli ilgili olurken, bazıları ise korkularını kontrol altına almak için şiddetine bakıyor.

Bu kapsamda da, "En son ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?" soruları gündem oluyor.

Peki, En son ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? İşte yanıtı...

En son ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?

Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlerin listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alıyor.

AFAD'ın hem site hem de Twitter hesabına giren vatandaşlar, detaylı olarak deprem bilgilerine ulaşabiliyor.