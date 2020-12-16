En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? Geceler ne zaman kısalacak?

En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? Geceler ne zaman kısalacak?

Sabahları geç açılan hava ve akşamları erken kararan hava, vatandaşların aklına “günler ne zaman uzayacak?” sorusunu getirdi. Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı merak ediliyor.

Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati uygulaması yıl boyu devam ediyor. Kış aylarında gecenin uzun ve gündüzün kısa sürmesi ile vatandaşlar gündüz sürelerinin uzayacağı günlerin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.

Günler ne zaman uzayacak? sorusu birçok vatandaş tarafından soruluyor. Günlerin uzayacağı tarihi araştıran vatandaşlar, internet üzerinde arama yapıyor.

Peki günler ne zaman uzayacak? En uzun gece ne zaman? İşte detaylar..

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Gecelerin uzun olması ve gündüzlerin kısalması nedeniyle çalışanlar, sabah henüz hava aydınlanmadan önce evden çıkıyor. Havaların erken kararması nedeniyle de genellikle birçok işçi evine dönerken yine karanlıkta dönüyor.

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

21 ARALIK'TA NE OLACAK?

Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlayacak.

Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.