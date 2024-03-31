En uzun oy pusulası İstanbul'un! 97 santimetre

ensonhaber.com
Yerel seçimler çerçevesinde seçmenler İstanbul'da saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı.
4 oy pusulası olması nedeniyle seçmenlerin uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.
Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.
İşte 3 büyükşehirdeki oların uzunluğu...
En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da.
İzmir'de 86 santimetre, Ankara'da ise 79 santimetre.
En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış