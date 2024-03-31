Haberler



Gündem



En uzun oy pusulası İstanbul'un! 97 santimetre

En uzun oy pusulası İstanbul'un! 97 santimetre Büyükşehirlerde adayların fazla olması nedeniyle oy pusulaları da uzun oldu. Böylelikle İstanbul'da 97 cm olan pusula; İzmir'de 86 cm, Ankara'da ise 79 cm şeklinde.