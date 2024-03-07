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En uzun oy pusulası İstanbul'un olacak: Toplamda 49 aday yarışacak...

En uzun oy pusulası İstanbul'un olacak: Toplamda 49 aday yarışacak... 31 Mart yerel seçimlerine 24 gün kala oy pusulalarının boyutları belli oldu. Toplamda 49 adayın İBB Başkan adaylığı için yarışacağı seçimlerde en uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul olacak.