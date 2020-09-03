En yüksek koronavirüs vaka sayısı Ankara'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında en yüksek artışın Ankara'da olduğunu söyledi. Yoğunluk haritasında Başkent'in kıpkırmızı olduğu görüldü.

Koronavirüs, Türkiye'den yeniden etkisini göstermeye başladı.

Pandemi kurallarına uyulmayan kentlerde vakalar hızla artışa geçti.

Vaka sayısında en büyük artışı gösteren il ise, Ankara oldu.

ANKARA'DA, İSTANBUL'UN İKİ KATI VAKA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'u ikiye katladığını söyledi.

Bakan Koca, "Şu an Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara’da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasından Ankara'daki duruma bakanlar kıpkırmızı bir harita gördü.

ANKARA VALİSİ: BUNU DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN

Konuyla ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin de açıklama yaptı.

Bu tablonun Ankara'ya yakışmadığını ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" ifadelerini kullandı.