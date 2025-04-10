Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Gençken benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk’tü

AA

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'de resmi ziyaretlerde bulunuyor...

Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

KARŞILAMA MESAJI YAYINLANDI

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranında yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun fotoğraflarının bulunduğu Türkçe ve Endonezce mesajda, “Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto, Türkiye'ye hoşgeldiniz” ifadeleri yer aldı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu dün akşam saatlerinde resmi törenle karşıladı.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI TBMM'DE

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Prabowo Subianto'nun burada yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"GENÇKEN BENİM İKONUM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜ, FATİH SULTAN MEHMET'Tİ"

Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü, Fatih Sultan Mehmet’ti



Bizler için Türkiye aslında Osmanlı İmparatorluğunun bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz

"BİZ TÜRKİYE'YLE, DOĞRULUĞUN SAVUNULMASI İÇİN YAN YANA DURMAK İSTİYORUZ"