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Haber Merkezi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelerek burada birtakım resmi ziyaretlerde bulunuyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu dün akşam saatlerinde resmi törenle karşıladı.

KARŞILAMA MESAJI YAYINLANDI

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun fotoğraflarının bulunduğu Türkçe ve Endonezce mesajda, “Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto, Türkiye'ye hoşgeldiniz” ifadeleri yer aldı.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI TBMM'DE

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında iki ülke rasında işbirlikleri vurgusunda bulunan Prabowo Subianto'nun, "Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi." şeklindeki açıklamaları ise dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN BEŞTEPE'DE KARŞILANDI

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın son durağı ise Beştepe oldu..

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi tören ile karşılandı.

ERDOĞAN'DAN ENDONEZYA'YA ZİYARET

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda Endonezya'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada resmi törenle karşılanmış ve mevkidaşı Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ayrıca iki lider huzurunda, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalanmıştı.