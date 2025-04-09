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AA & Ensonhaber

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi..

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu resmi törenle karşıladı.

GÖRÜŞME KÜLLİYE'DE

Ziyaret kapsamında 10 Nisan perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.

ELE ALINACAK KONULAR

Liderlerin, ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları değerlendireceği görüşmelerde, ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Ziyaretin, Türkiye ile Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Endonezya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha ileriye taşıması öngörülüyor.