Endonezya, Türkiye'den yüzlerce SİHA ve TİHA sipariş etti

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyareti kapsamında, iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında savunma sanayii ürünlerinin satışı da yer aldı.

ENDONEZYA, 240 SİHA VE 36 TİHA İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre Endonezya, Türkiye’den 240 adet Bayraktar TB3 SİHA ve 36 adet Akıncı TİHA sipariş etti. Ayrıca, savunma sanayisinde iş birliğini güçlendirmek amacıyla, Baykar ile Endonezyalı Republikorp arasında teknoloji transferi ve yerel üretimi kapsayan bir ortak girişim şirketi (JVC) kurulacak.

Bu iş birliği, Endonezya’nın bölgesel güvenlik ve savunma operasyonlarında yeteneklerini artırmasını sağlayacak.

TB3 SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen silahlı insansız hava aracıdır. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra, yerli akıllı mühimmatlarla operasyon gerçekleştirebilir.

Katlanabilir kanat yapısı sayesinde helikopter ve uçak gemilerinde kullanılmak üzere tasarlanan TB3, denizaşırı görevlerde etkin bir operasyon kabiliyeti sunar. Ayrıca, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme sistemleriyle uzun mesafelerden kontrol edilebilir.

Temel uçuş performans kriterleri

8.35 Metre Uzunluk

14 Metre Kanat Açıklığı

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

1600 Kilogram Kalkış Ağırlığı

21+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler

Otomatik İniş ve Kalkış

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yüksek taşıma kapasitesi, farklı yükleri taşıyabilme ve gelişmiş yapay zeka sistemleriyle üstün özelliklere sahiptir. 2021’de ilk uçuşunu gerçekleştiren AKINCI, Türkiye'yi bu sınıfta insansız hava aracına sahip dört ülkeden biri yaptı.

Bayraktar TB2'den daha büyük olan AKINCI, 20 metrelik kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilir. Gelişmiş yapay zeka sistemi sayesinde çevresel koşullara daha duyarlı olan AKINCI, uçuş ve teşhis fonksiyonları sunar.

Savaş uçaklarının bazı görevlerini yerine getirebilen AKINCI, elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, radarlar ve diğer gelişmiş yüklerle donatılabilir. Ayrıca, hava-hava füzeleriyle donatıldığında hava-hava görevlerinde de kullanılabilir. Bayraktar AKINCI, milli mühimmatlarla donatılarak yerli üretimle güçlendirilmiştir.

Teknik özellikler

Haberleşme Menzili: Görüş içi (LOS) & Görüş Ötesi (BLOS)

Seyir Hızı: 150 Knot

Maksimum Hız: 195 Knot

Kanat Açıklığı: 20 m

Yükseklik: 4,1 m

Uzunluk: 12,2 m

Operasyonel İrtifa: 30.000 – 40.000 feet

Maksimum İrtifa: 45118 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, SIGINT & ELINT podları

Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler

Tahrik: 2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop Motor

Havada Kalış: 24+ saat

BİRÇOK OPERASYONDA KULLANILDI

Terörle mücadele, askeri operasyonlar, doğal afet ve insani yardım operasyonları, sınır güvenliği, arama kurtarma operasyonları gibi alanlarda kullanılan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, sahip olduğu çok çeşitli görev yükleri sayesinde verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmektedir.

A, B ve C olamk üzere üç farklı modeli bulunan Bayraktar AKINCI’nın A modeli 2 adet 450hp, Ivchenko-Progress AI-450T turboprop motor, B modeli 2 adet 750hp, Pratt & Whitney PT6 turboprop motor, C modeli ise menşei henüz açıklanmayan 2 adet 850hp turboprop motor ile donatılmıştır.

Bayraktar AKINCI düşmanın radar ve haberleşme sistemlerine karşı elektronik harp uygulamak amacıyla elektronik taarruz ve elektronik destek sistemleri ile donatılma çalışmaları devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve bir çok ülkeye ihraç edilen kullanılan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın gelişmiş özellikleri ise şöyle;

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

DÜŞEN İRAN HELİKOPTERİNİN ENKAZINI BAYRAKTAR AKINCI BULDU

Bayraktar AKINCI, yakın zamanda İran Cumhurbaşkanını taşırken düşen helikopterin enkazını tespit ederek kendinden çokça söz ettirdi.

19 Mayıs 2024 tarihinde düşen helikopteri aramak için çalışma yürüten İranlı yetkililer, şiddetli yağmurun kara dönüşmesi nedeniyle kaza bölgesindeki hava koşullarının giderek zorlaştığını aktardı ve Türkiye’den arama kurtarma faaliyetleri için destek istedi.

İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmalarına katılması için bir adet Bayraktar AKINCI insansız hava aracı, bir adet de gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopteri bölgeye gönderdi. Bayraktar AKINCI’nın arama çalışmalarında çektiği görüntüleri canlı olarak Anadolu Ajansı’nın paylaşması, bir anda dünya gündemine oturdu.

Akıncı, dağlık bölgede göreve başladıktan bir süre sonra, helikopter enkazına ait olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti. Bölgenin koordinatları İran makamları ile paylaşıldı ve bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri o noktaya sevk edildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki yetkilileri aramak maksadıyla görevlendirilen Bayraktar AKINIC, enkaz bölgesinin başarışıyla tespit edilmesinin ardından Türkiye’ye geri döndü.