Kalkıştan kısa süre sonra uçakla irtibat kurulamadığı ve en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu belirtildi.

Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını aktardı.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaştı.

UÇAĞA AİT BAZI PARÇALAR BULUNDU

Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yerel gazete Republika uçakta 59 yolcunun olduğunu açıklarken, uçağın bir dakikadan daha kısa sürede 10 bin fitten fazla alçaldığı aktarıldı.

Endonezya'da yolcu uçağı seferini yaparken havada kayboldu VİDEO

'CANSIZ BEDENLER BULUNDU' İDDİASI

Yerel bir hükümet yetkilisi Kompas TV'ye yaptığı açıklamada arama çalışmalarında dalgıçların enkaz parçaları bulduğunu söyledi.

CNN Indonesia'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi ise "Suda kablolar, kot pantolon parçası ve metal parçalar bulduk" dedi.

Xinhua haber ajansı ayrıca cansız bedenlerin de bulunduğunu bildirdi.

189 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.