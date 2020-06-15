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    Endonezya'da kadının vücudu timsahın midesinden çıktı

    Endonezya'da 45 yaşındaki kadın, balık tutmak isterken timsahın saldırısına uğradı. Talihsiz kadının vücudunun parçaları, timsahın karnından çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 15:22
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    Endonezya'da kadının vücudu timsahın midesinden çıktı

    Endonezya Kalimantan'da Fatimah isimli kadın, balık tuttuğu sırada bir anda 19 metrelik dev timsahın saldırısına uğradı.

    Çevre sakinleri, timsahın saldırısına uğrayan kadının çığlıklarını duyup olay yerine koştu. Ancak, dev sürüngenin kadını su yüzeyinin altına sürekleyişine engel olamadı.

    Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar- İZLE

    KADININ VÜCUDUNUN PARÇALARI, TİMSAHIN KARNINDAN ÇIKARILDI

    Timsah, daha sonra olay yerine gelen halk tarafından avlandı.

    Talihsiz kadının uzuvları, çevredekiler tarafından timsahın karnından çıkartıldı.

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