Endonezya'da yanardağ patladı: 10 kişi öldü

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Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.

Yanardağ, geçen haftadan bu yana her gün havaya iki bin metreye kadar yoğun kahverengi kül püskürtüyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.