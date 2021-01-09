Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

50’si yolcu 62 kişinin bulunduğu uçağa ait enkaz parçaları görüntülenirken, Dışişleri Bakanlığı’ndan başsağlığı mesajı yayınlandı.

Endonezya'da en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta kurulduğu yolcu uçağı, başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandı.

Ancak uçakla kalkıştan 5 dakika sonra irtibat kesildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü söyledi.

‘PATLAMA OLDU’ İDDİASI

Sumadi, Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Uçağın düştüğü bölgeye yakın yerde bulunan Seribu Adaları sakinleri ise patlama sesi duyduklarını iddia etti.

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ENKAZDAN PARÇALAR BULUNDU

Öte yandan yerel medyada denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yerel bir hükümet yetkilisi Kompas TV'ye yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında dalgıçların enkaz parçaları bulduğunu söyledi.

CNN Indonesia'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi ise "Suda kablolar, kot pantolon parçası ve metal parçalar bulduk." dedi.

Xinhua haber ajansı ayrıca cansız bedenlerin de bulunduğunu bildirdi.

Yerel gazete Republika da uçağın bir dakikadan daha kısa sürede 10 bin fitten fazla alçaldığını aktardı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDONEZYA HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı, feci kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Endonezya’da Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” denildi.

2018’DE 189 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

Söz konusu kazada, 189 kişi ise yaşamını yitirmişti.